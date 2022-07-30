GÜNCELLEME - Antalya'da trafik kazası süsü verilen cinayetle ilgili 1 zanlı gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ölümlü trafik kazası olarak ihbar edilen ancak araştırmada cinayet olduğu belirlenen olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sarılar Mahallesi'nde dere yatağına düşen 07 JK 019 plakalı araçta Hüseyin Serdar Şahin ölü bulundu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarında yaptıkları incelemede, olayın trafik kazası olmadığını ve Şahin'in kaza öncesinde öldürüldüğünü tespit etti. Cinayet şüphesi ile araştırmayı daha da genişleten ekipler, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Z.B'ye ulaştı.

Z.B'nin ifadesinde birlikte yaşadığı Alparslan Ç. ile Şahin arasında husumet bulunduğunu beyan etmesi üzerine ekipler, Alparslan Ç'yi gözaltına aldı.

İlk ifadesinde Hüseyin Serdar Şahin'i, Z.B ile birlikte olduğu gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Alparslan Ç. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

