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GÜNCELLEME - Antalya'da yangın çıkan ormanlık alanda ceset bulundu

ANTALYA HABERLERİ  | 28.09.2020 17:16 | Son Güncelleme

Cesedin eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a ait olduğu belirlendi CESEDİN KİMLİĞİNİN BELİRLENDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yangın çıkan ormanlık alanda bulunan erkek cesedinin eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a ait olduğu tespit edildi.

Düzlerçamı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yanan bölgede inceleme yapan ekipler, kısmen yanmış erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri cesedin 53 yaşındaki eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a ait olduğunu belirledi.

Yalçın'ın öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

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