GÜNCELLEME - Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle adreslerinde gözaltına alınan 9 şüphelinin işlemleri tamamladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

Zanlılardan biri savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Alanya ilçesinde 19 Nisan'da, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmış, 4 zanlı "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılıkça serbest bırakılmıştı.

Operasyonda 3 hassas terazi, 7 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 25 gram plaka esrar, 56 uyuşturucu hap, bir kök Hint keneviri, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.



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