GÜNCELLEME - Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde farklı bölgelerdeki iki ormanlık alanda çıkan yangınlara ekipler müdahale ediyor.

Üzümlü ve İslamlar mahallelerindeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden takviye ekipler de bölgeye gönderilmeye başlandı.

Bir süre sonra ilçe merkezindeki Çerçiler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda da yangın başladı. Ekiplerin bir kısmı bu bölgeye yönlendirildi.

Havadan helikopterlerle de müdahale edilen yangınlar, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



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