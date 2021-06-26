YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. GÜNCELLEME - Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor

GÜNCELLEME - Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor

26.06.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İKİNCİ YANGININ BAŞLADIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Antalya'nın Kaş ilçesinde farklı bölgelerdeki iki ormanlık alanda çıkan yangınlara ekipler müdahale ediyor.

Üzümlü ve İslamlar mahallelerindeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden takviye ekipler de bölgeye gönderilmeye başlandı.

Bir süre sonra ilçe merkezindeki Çerçiler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda da yangın başladı. Ekiplerin bir kısmı bu bölgeye yönlendirildi.

Havadan helikopterlerle de müdahale edilen yangınlar, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREski eşler tatildeEski eşler tatilde
Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i kadrosuna kattıAntalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i kadrosuna kattı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 26 Haziran Cumartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:33
Öğle
13:05
İkindi
16:56
Akşam
20:28
Yatsı
22:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cumartesi

Cihan Dinç Eczanesi
Muratpasa
Dila Eczanesi
Muratpasa
Hilal Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Yenigün Eczanesi
Muratpasa
Emek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Turkcell, yeni marka ekosistemini tanıttı

Turkcell, yeni marka ekosistemini tanıttı

Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Çelikoğlu'ndan transfer yasağının kaldırılması için imza çağrısı:

Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Çelikoğlu'ndan transfer yasağının kaldırılması için imza çağrısı:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kardeşinin hisselerinin bulunduğu şirketle ilgili iddiaya ilişkin açıklama:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kardeşinin hisselerinin bulunduğu şirketle ilgili iddiaya ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.