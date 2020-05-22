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GÜNCELLEME - Antalya'nın Serik ilçesindeki Kovid-19 karantinası genişletildi

ANTALYA HABERLERİ  | 22.05.2020 18:04 | Son Güncelleme

Karantina bölgesindeki vatandaşlara meyve ve sebze dağıtıldı DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede başlatılan karantina uygulamasının alanı genişletildi.

İlçede Kovid-19 testi pozitif çıkan 12 kişi ile onlarla yakın temasta bulunanların yaşadığı Merkez Mahallesi'nde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla başlatılan karantina uygulamasının kapsama alanı 15 sokağa çıkarıldı.

Polis ve zabıta ekipleri, saat 00.00 itibarıyla söz konusu sokakların giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı. Özel kıyafetler giyen polis ekipleri, vatandaşlara bölgenin 14 gün süreyle karantinaya alındığı bilgisini verdi.

Ekipler, anonslarla "Sizlerin bir ihtiyacı olduğunda zabıta ekipleri ve Kaymakamlık Vefa Grubu çalışanları isteklerinizi karşılayacak. Sizler evden çıkmayın. Önümüzde bayram var. Bayram ziyaretleri yapmayın. Kimseye gitmeyin, kimseyi de evinize almayın. Evde kalın, sağlıklı kalın." uyarısında bulundu.

Mahallede dezenfeksiyon çalışması yapan belediye ekipleri, yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı mahallede 3 ton karpuz, 600 kilo domates, 1,5 ton soğan, 1,5 ton patates, 1,5 ton salatalık, 500 kilo biber, 300 ekmek dağıtımı yaptı.

Mahallede ayrıca 520 gıda paketi dağıtıldı. Test sonucu pozitif çıkan kişilerin sayısının 14'e yükseldiği ve Serik Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Test sonucu henüz netleşmeyen 21 kişi ise gözetim altında tutuluyor.

Daha önce test sonucu pozitif çıkan kişiler ile onlarla yakın temasta bulunanların ikamet ettiği aynı mahalledeki 2098 Sokak'ta yer alan 3 evin gece yarısı itibarıyla karantinaya alınması kararlaştırılmıştı.

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