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GÜNCELLEME - Araba anahtarı görünümünde hassas terazi kullanan uyuşturucu zanlısı tutuklandı

BURSA HABERLERİ  | 20.09.2020 17:11 | Son Güncelleme

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı, zanlının üzerinde bulunan araba anahtarı görünümündeki hassas terazi ise dikkati çekti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.K'yi takibe aldı.

Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde polisleri fark eden zanlı, içinde uyuşturucu bulunan çantayı atarak kaçmak istedi.

Ekiplerce yakalanan zanlının attığı çantadan, satışa hazır 70 gram sentetik uyuşturucu ve 765 lira ile bir hassas terazi ele geçirildi. Hassas teraziye araba anahtarı görünümü verildiği görüldü.

Evinde yapılan aramada bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirilen A.K, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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