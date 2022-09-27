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GÜNCELLEME - Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

27.09.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Hüseyin Öner: - "Tarama yapıyoruz, şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok" ARDAHAN VALİSİ HÜSEYİN ÖNER'İN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Araştırıyoruz, ekipleri yönlendirdik. Tarama yapıyoruz, şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok." dedi.

Öte yandan, deprem Ardahan il merkezi, Kars ve Erzurum'un Şenkaya ilçesinde de hissedildi.

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