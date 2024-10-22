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Ardahan'da tırın çarptığı 74 küçükbaş hayvan telef oldu

AA AA
22.10.2024 08:31
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde tırın çarptığı 74 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ardahan-Çıldır kara yolunun Kotanlı köyü mevkisinde yolun karşısına geçen koyun sürüsüne, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazaya ilişkin başlattığı çalışmalarda 74 küçükbaş hayvanın telef olduğunu belirledi.

Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, kara yolu üzerinde ve yakınında hayvanların trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü söyledi.

Sürekli uyarı yapmalarına rağmen, bu tür olayları üzülerek duyduklarını belirten Çiçek, "Ölümlü veya yaralamalı kazalara sebebiyet verdiğinden dolayı sürüler, özellikle kara yolu üzerinde veya yakınında başıboş bırakılmamalı. Daha da önemlisi akşam saatlerinde çobanların el feneri, reflektörlü yelek kullanmalarını istiyoruz. Diğer türlü böyle olaylar kaçınılmaz oluyor." diye konuştu.

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