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GÜNCELLEME - Arıtma cihazı arızası tartışmasında firma yetkilisi kadını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

30.09.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Arıtma cihazı arızası tartışmasında firma yetkilisi kadını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde su arıtma cihazındaki arıza nedeniyle tartıştığı firma yetkilisi kadını silahla yaralayan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Murat A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ağır yaralanan Meryem Y'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Samsun'da dün, su arıtma cihazının arızalanması üzerine görüştüğü firma yetkilileri, Murat A'nın İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Ödemiş Sokak'taki ikametine gitmiş, cihazın tamiri ve fiyatının indirilmesi talebinde bulunan Murat A. ile firma yetkilileri Meryem Y. ve yanındaki 2 kişi arasında tartışma çıkmıştı. Murat A, tartışmanın ardından araçla olay yerinden ayrılmak isteyen firma çalışanlarına tabancayla ateş etmiş, Meryem Y, başına mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

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Samsun su arıtma cihazı kadın

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