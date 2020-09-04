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GÜNCELLEME - Armutlu'da tarım arazisinde yangın

YALOVA HABERLERİ  | 04.09.2020 22:36 | Son Güncelleme

YALOVA VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Tavşantepe mevkisindeki tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Yalova ile Bursa'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

24 itfaiye aracı, 6 iş makinesi ve 4 su tankeriyle müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 20.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde, Armutlu Meslek Yüksekokulu ile Zafer Caddesi arasında otluk ve çalılık alanda yangın çıktığı belirtildi.

Yangının kısa sürede rüzgarın etkisi ile büyüdüğü aktarılan açıklamada, "Yangın, ikametlere ve bölgedeki imam hatip lisesine yaklaşmış, güvenlik için bir ikamet ve 3 adet konteynır boşaltılmıştır. Yaklaşık 3,5 dönüm alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştür." ifadesi kullanıldı.

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