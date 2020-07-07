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GÜNCELLEME - Artvin'de bir köyde çıkan yangın kontrol altına alındı

ARTVİN HABERLERİ  | 07.07.2020 16:59 | Son Güncelleme

Yangında, ilk belirlemelere göre 35 ev kullanılamaz hale geldi, 2 büyükbaş hayvan telef oldu GELİŞMELER EKLENDİ

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir köyde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Dokumacılar köyü Kaynarca (Sahlep) mezrasında, henüz belirlenemeyen nedenle saat 11.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Yusufeli ve Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri, Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ile Artvin AFAD Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangında ilk belirlemelere göre 35 ev kullanılamaz hale geldi, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yangın sonrası bölgeye gelerek devam eden çalışmaları inceledi.

Vatandaşlarla da görüşen Özdemir, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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