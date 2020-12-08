GÜNCELLEME - Av tüfeğiyle ateş ettiği otomobildeki çocuğu ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Aksaray'da av tüfeğiyle ateş ettiği park halindeki otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuğu ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Selçuk Bulvarı'nda, 4 yaşındaki Ramazan Dokuyucu'nun bulunduğu otomobile av tüfeğiyle 4 el ateş edip kaçan Mevla Verdi E, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Laleli Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray'da 4 Aralık'ta Kenan Dokuyucu, 4 yaşındaki oğlu Ramazan'ın bulunduğu otomobilini park ederek fatura yatırmaya gitmiş, bu sırada av tüfeğiyle araca 4 el ateş edilmesi sonucu çocuk ağır yaralanmıştı. Olayın şüphelisi Mevla Verdi E, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

