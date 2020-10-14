YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. GÜNCELLEME - Aydın'da başkasına ait evi satmaya çalıştığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Aydın'da başkasına ait evi satmaya çalıştığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 14.10.2020 17:50 | Son Güncelleme

Zanlılardan biri, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Aydın'ın Didim ilçesinde, sahte belgelerle başkasına ait evi satmaya çalıştıkları iddiasıyla Tapu Müdürlüğünde gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı.

Emniyet ekipleri, Didim İlçe Tapu Müdürlüğünde, yurt dışında yaşayan A.M'ye ait evi, sahte belgelerle satmaya çalışan dolandırıcılar olduğu yönündeki ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda A.T, V.Y, R.O, Y.K, S.Ç. ve S.D. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametleri ve üstlerindeki aramalarda, ev sahibi A.M'ye ait vesikalık fotoğraflar, bu kişi adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile taklit imza için deneme yapılmış not defteri ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Zanlılardan Y.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'da kayıp olarak aranan emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı<br />

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor 20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Uşak’ta alkollü sürücü aydınlatma direğini devirdi
Uşak’ta alkollü sürücü aydınlatma direğini devirdi
Zeytinde erken hasat uyarısı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü

Aydın Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:09
Öğle
13:00
İkindi
16:09
Akşam
18:40
Yatsı
19:55

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Aka Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Büyükşehir ekipleri şiddetli yağış sonrası anında müdahalede bulundu
Büyükşehir ekipleri şiddetli yağış sonrası anında müdahalede bulundu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde HES kodu uygulaması başladı
Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde HES kodu uygulaması başladı
Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı
Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.