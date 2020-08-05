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GÜNCELLEME - Aydın'da başlayıp Muğla'da söndürülen orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 05.08.2020 16:50 | Son Güncelleme

Babasıyla birlikte gözaltına alınan zanlının ifadesinde su borularını birleştirmek için yaktıkları ateşin ormana sıçradığını söylediği öğrenildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Çine Akçaova Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yangının başlangıç noktasının bir su kaynağının yanında olduğu tespit edildi.

Su kaynağının olduğu yerde su boruları olduğunu ve yanında ateş yakıldığını gören ekipler, boruların M.B'ye ait olduğunu belirledi.

Ekipler, M.B. ile oğlu H.B'yi gözaltına aldı.

H.B'nin ifadesinde olay günü su kaynağından borularla su çekmek için çalışma yaptıklarını, arıza yapan borulardan birini tamir ettikten sonra birleştirmek için yaktıkları ateşin ormana sıçradığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B, tutuklanırken babası M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 1 Ağustos'ta çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangını 1 gün sonra kontrol altına alınmış, 20 hektarlık alan zarar görmüştü.

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