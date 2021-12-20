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GÜNCELLEME - Aydın'da doktoru darbeden zanlı adliyeye sevk edildi

20.12.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

Aydın'ın Didim ilçesindeki devlet hastanesi acil servisinde görevli doktoru darbeden şüpheli adliyeye sevk edildi.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, adli muayene işlemi için götürüldüğü Didim Devlet Hastanesinde görevli doktora saldıran ve 18 Aralık'ta serbest bırakılan zanlının, ortaya çıkan kamera kayıtlarının ardından dün gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada, soruşturmanın toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapıldığı da vurgulandı.

Şüpheli T.D.Y'nin emniyetteki işlemi tamamlandı. Şüpheli, Didim Adliyesine götürüldü.

Bu arada T.D.Y'nin alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekiplerince gözaltına alındığı ve muayene için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

- Olay

Aydın Sağlık Müdürlüğü, 18 Aralık'ta sağlık kontrolü için polis ekiplerinin gözetiminde getirilen kişinin acil servis doktoru Doğancan Kılıç'a saldırdığını ve saldırıya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Açıklamada, şüphelinin serbest kaldığı da kaydedilmişti.

Şüphelinin, elleri arkadan kelepçeliyken, bir anda polisin elinden sıyrılıp görevli doktorun yüzüne başıyla vurduğuna ilişkin olay anına dair güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıkmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından açıklama yaparak sürecin takipçisi olduklarını bildirmişti.

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