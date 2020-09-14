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GÜNCELLEME - Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 14.09.2020 18:06 | Son Güncelleme

Kayınbiraderini tabancayla yaraladığı belirlenen şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada kayınbirader ile eniştesi yaralandı.

Park Mahallesi'ndeki bir evde S.D. ile kayınbiraderi İ.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine enişte S.D. tabancayla kayınbiraderi İ.A'yı karnından ve kalçasından vurdu. İ.A. ise S.D'yi bıçakla bacağından yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

S.D. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, ağır yaralı İ.A. ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.D. tedavisinin ardından gözaltına alınarak Germencik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İ.A'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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