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GÜNCELLEME - Aydın'da makilik alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

31.07.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisinde 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yangını çıkardığı ileri sürülen 3 zanlı belirlendi.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekağaç mevkisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyümüş, yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınmıştı.

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