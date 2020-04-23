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  4. (GÜNCELLEME) Aydın'da otomobiliyle göle düşen kişinin cesedi bulundu

(GÜNCELLEME) Aydın'da otomobiliyle göle düşen kişinin cesedi bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 23.04.2020 02:11 | Son Güncelleme

KAYIP SÜRÜCÜNÜN BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobiliyle gölete düşen sürücünün cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yüksel Baykan'ın (31) kullandığı 09 ACP 986 plakalı otomobil, İsabeyli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak İsabeyli Göleti'ne düştü.

Araçta bulunan ve kendi imkanlarıyla önce araçtan, sonra da yüzerek göletten çıkan Mustafa Ateş (27), kontrol amaçlı Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayıp olarak aranan sürücü Baykan'ın bulunması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Ekibi bölgeye geldi.

Gölde arama yapan ekipler, Baykan'ın cesedini buldu.

Baykan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Arama Gölet Sürücü

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