GÜNCELLEME - Aydın'da yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesiyle ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Poyraz'ın Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmesi olayıyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Söke ve Kuşadası ilçelerinde yapılan operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişi, gözaltına alındı.

Şüphelilerden T.B. ve Z.B'nin ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firmasının yöneticileri olduğu öğrenildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Poyraz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

- Otomobiline çarptıkları bahanesi

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Poyraz'ın eşi Perihan Poyraz, eşine evde oturdukları sırada telefon eden bir kişinin otomobillerine çarptıklarını söyleyerek aşağıya inmelerini istediğini anlattı.

Eşi sokağa indiğinde kendisinin de pencereden baktığını aktaran Perihan Poyraz, şöyle konuştu:

"Arabanın arkasına dolandı. 'Bir şey var mı' diye eğildiği sırada adamlar saldırmaya başladı. Kafasını bile kaldıramadı. O sırada ben 'Ne yapıyorsunuz' diye bağırdım ve aşağıya koşmaya başladım. Aşağıya indiğimde Ergün yerde kanlar içindeydi. Yere düşünce saldırganlar arabaya binerek üzerinden geçmek istemişler ancak komşular da bağıra bağıra çıkınca korkarak arabayla kaçmışlar. Ergün hala yoğun bakımda, durumu aynı."

- Olay

Ergenekon davasında yargılanan ve bir süre cezaevinde kalan yazar Ergün Poyraz, dün Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmiş, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

