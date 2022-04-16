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GÜNCELLEME - Bakan Soylu: "Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain ele geçirildi"

16.04.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İL JANDARMA KOMUTANLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

ANKARA/MERSİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain ele geçirildiğini ve 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ettiklerini belirtti.

Mersin Limanı'nda İl Jandarma Komutanlığınca konteynere düzenlenen operasyonda 258 kilogram kokain ele geçirildiği ve 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Soylu, "Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler." ifadesini kullandı.

- Kokain muz kolilerinin arasında bulundu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ekvador'dan temin edilen uyuşturucunun, yurt içinde satılmak üzere deniz yoluyla kente getirileceği belirlendi.

Danimarka bandralı gemiyi takibe alan ekipler, konteynerlerin limandaki antrepoya indirilmesinin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyon başlattı.

Narkotik dedektör köpeğinin de tepki verdiği muz yüklü bir konteynerdeki aramada, kolilerin arasına gizlenmiş 258 kilogram kokain ele geçirildi.

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