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GÜNCELLEME - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

03.08.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havadan ve karadan müdahaleyle alevler kısmen kontrol altına alındı DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale edildi.

Ekipler, yaklaşık 10 hektarlık kızılçam alanında etkili olan yangını kısmen kontrol altına aldı.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki çalışmalar sürüyor.

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