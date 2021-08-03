GÜNCELLEME - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale edildi.
Ekipler, yaklaşık 10 hektarlık kızılçam alanında etkili olan yangını kısmen kontrol altına aldı.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki çalışmalar sürüyor.
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