YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte bir depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Başkentte bir depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA AA
21.03.2024 12:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir depoda çıkan ve yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Demirciler Sanayisi'nde, inşaat malzemeleri bulunan depoda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürüde büyüyen ve yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından müdahaleye başlayan ekipler, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

Yangın nedeniyle iş yerlerinde hasar meydana geldi.

İş yeri sahibi İbrahim Mert Tiritoğlu, gazetecilere açıklamasında, yangın sırasında içeride herhangi bir çalışan bulunmadığını belirterek, "Arkadaşlarımızın çoğu dışarıdaydı. Diğerleri olayı duyunca hemen dışarı çıktı." dedi.

Görgü tanığı Hakan Albayrak ise malzeme almak için iş yerine geldiğini belirterek, "Olay esnasında buradaydım. Yangın çatıda bir kıvılcımla başladı, sonra büyüdü." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerinde incelemelerde bulunarak, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek olduKaraman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek oldu
Süratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralıSüratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralı
İlkadım’da “Hasta Refakatçi Evi” hizmete açıldıİlkadım’da “Hasta Refakatçi Evi” hizmete açıldı
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
05:19
Sabah
06:43
Öğle
13:01
İkindi
16:26
Akşam
19:08
Yatsı
20:27

Ankara Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

Yenikent bariş eczanesi
Sincan
Şube eczanesi
Cankaya
Hayat eczanesi
Haymana
Reyhan eczanesi
Cubuk
Ersin eczanesi
Altindag
Kayiran eczanesi
Ayas
Ülkü eczanesi
Beypazari
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.