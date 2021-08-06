GÜNCELLEME - Başkentte trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü sıkıştıran kamyon şoförü yakalandı

Başkentte seyir halindeyken tartıştığı motosiklet sürücüsünü, kullandığı kamyonla sıkıştırıp kaza yapmasına neden olan şoförün ehliyetine el konuldu, 3 bin 424 lira para cezası verildi. Gözaltına alınan şoför, "öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ankara çevre yolu Kazan mevkisinde dün saat 18.00 sularında meydana gelen yaralamalı trafik kazasına neden olan kamyon sürücüsü Tarık T'nin kısa sürede yakalandığı belirtildi. Ehliyetine el konulan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden 3 bin 424 lira idari para cezası uygulandığı bildirilen paylaşımda, kamyon şoförü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Bu arada, motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazaya ilişkin görüntüler de sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kayıtlara göre, çevre yolunda 06 ZTE 10 plakalı kamyonuyla seyir halindeki Tarık T, aynı yönde ilerleyen 06 DP 4648 plakalı motosiklet sürücüsü Burak Karaacağaç ile tartıştıktan sonra aracını Karaağaç'ın üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kamyon şoförü Tarık T. ise kaza yerinden kaçtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyon şoförü Tarık T, ifadesinde Karaağaç'ı tanımadığını ve aralarında husumet bulunmadığını savundu. Seyir halindeyken motosiklet sürücüsünün kendisine çarptığını iddia eden Tarık T, yaşanılanlardan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Öte yandan savcılığın tutuklanmaya yönelik talep yazısında, "Şüpheli bilerek ve isteyerek kasıtla hareket edip motosikletliyi kamyon altına almayı hedefleyerek öldürmeye teşebbüs etmiştir." tespiti yer aldı.



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