GÜNCELLEME - Batman'da silahla oğlunu ve eşini öldüren polis intihar etti

Batman'da tabancayla oğlunu ve eşini öldüren polis aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.M. (50) Tilmerç Mahallesi'ndeki polis lojmanlarının bahçesinde tabancayla eşi L.M. (46) ve oğlu T.M'yi (18) vurduktan sonra intihar etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri H.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan L.M. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.M. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
T.M. ve L.M, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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