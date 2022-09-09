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  4. GÜNCELLEME - Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

09.09.2022 03:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNCELLEME - Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa KİPTAŞ Konutları'ndaki bir binanın elektrik panolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki KİPTAŞ Konutları E Blok'ta elektrik panolarında yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. ​​​​​​​

Aralarında bebek ve yaşlıların da bulunduğu pek çok kişi, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Tuna Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmakta. Ekiplerimiz yangına müdahale ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İtfaiye ekipleri, dairelerinde mahsur kalan vatandaşların tamamını çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Yoğun dumandan etkilenen bazı vatandaşlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, blok içindeki duman tahliye çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.

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