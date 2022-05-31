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  4. GÜNCELLEME - Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

31.05.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YAKALANAN ÜÇÜNCÜ ŞÜPHELİ BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan Beşiktaş Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili soruşturma başlatırken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medya platformu Twitter'da, Bebek sahili olarak belirtilen yerde bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayınlanması üzerine savcılık harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılırken görüntüdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Zanlıların savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Mayıs'ta Bebek sahilinde halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulunan Ö.K. ve C.M.T'nin güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.

- Üçüncü şüpheli de yakalandı

Valilikten yapılan son açıklamada ise bank üzerinde "uygunsuz vaziyette" yatan M.Ç. adlı şüphelinin güvenlik güçlerince yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, yapılan inceleme sonucunda şüphelinin, "kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkan sağlama" suçlarından 6 suç kaydı bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

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