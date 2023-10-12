Beylikdüzü'nde öğretmenleri darbettikleri öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ekim'de Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir okulda öğretmenlerin darbedildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Öğretmenler S.Y. ile R.Ö'yü darbedip okul eşyasına zarar verdikleri öne sürülen E.Y. ile arkadaşı T.M. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe serbest bırakıldı.
Savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınan iki şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
E.Y. ve T.M. "basit yaralama" suçundan tutuklandı.