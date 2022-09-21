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  4. GÜNCELLEME - Beyoğlu'nda 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi

GÜNCELLEME - Beyoğlu'nda 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi

21.09.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla kaydedildi.

Piyalepaşa Mahallesi'ndeki bir restoran önünde yol verme nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan M.A, E.E. ve M.A.E. hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kavgada silah kullandığını tespit ettiği ve yaralılar arasında bulunan E.E. ile B.Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

Görüntülerde, kavga eden iki kişiden birinin silahla ateş etmesi, motosikletle gelen bir kişinin de kaçan kişileri kovalaması yer alıyor. Caddede başlayan silahlı kavgada, ateş eden kişilerin ara sokaklara doğru kaçması da görüntülere yansıyor.

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İstanbul Beyoğlu silahlı kavga

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