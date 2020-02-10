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GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

BİLECİK HABERLERİ  | 10.02.2020 19:06 | Son Güncelleme

Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

BİLECİK (AA) - Bilecik'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde, Barış Sargın (39) ile evinin yakınlarında alkol alarak gürültü yaptıkları ileri sürülen A.O, T.U. ve E.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası şahıslardan biri Barış Sargın'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sargın'ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma A.O, T.U. ve E.E'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Barış Sargın'ın iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti<br />

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Kavga

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