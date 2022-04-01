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GÜNCELLEME - Bilecik'te orman yangını çıktı

01.04.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİ KIZILKAYA'NIN AÇIKLAMASI VE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDAN DETAYLAR EKLENDİ

BİLECİK (AA) - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkeze bağlı Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, ekiplerce müdahale ediliyor.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, yangının çıktığı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 dönümlük alanın orman yangınıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ekiplerin görev başında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü kaydeden Kızılkaya, "120 personel ve 24 araçla müdahale etmeye çalışıyorlar. Henüz yangının kontrol altına alındığını söyleyemeyiz ancak çalışmalar devam ediyor. Civar illerden de takviye ekiplerimiz intikal etmek üzereler. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Orman yangınıyla karşılamak bizi üzdü. Ekiplerimiz canla başla yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Kızılkaya'ya bölgede İl Jandarma Komutan Yardımcısı Burhanettin Erdoğan, AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın, Kızıldamlar köyü muhtarı Metin Gezen eşlik etti.

İş makineleri bölgede yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Suyu biten arazözlere ilçelerden görevlendirilen tankerlerle su taşınıyor.

Öte yandan Kızıldamlar köyünde muhtarlık tarafından yapılan anonsla ilaçlama tanklarının su doldurulup yangının olduğu bölgeye götürülmesi istendi.

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