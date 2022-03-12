YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. GÜNCELLEME - Bitlis'te park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü

GÜNCELLEME - Bitlis'te park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü

12.03.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ARAÇLARIN ÇIĞ ALTINDAN ÇIKARILDIĞI BİLGİSİ VE AFAD İL MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

BİTLİS (AA) - Bitlis'te dağ yamacındaki öğretmenevinin bahçesine düşen çığda park halindeki 7 otomobil hasar gördü.

Kar ve tipinin etkili olduğu kentte, Beşminare Mahallesi'nde bulunan öğretmenevinin bahçesine gece saatlerinde çığ düştü.

Kar yığınlarının altında kalan park halindeki 7 araçta hasar oluştu.

Gürültü üzerine dışarı çıkan vatandaşlar, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Bitlis Belediyesi ekiplerinden yardım isteyerek araçlarını kar altından çıkarmaya çalıştı.

Bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, öğretmenevinin evinin bahçesinde biriken kar yığınlarını temizledi.

Aracı kar altında kalan Fatih Kozan, gazetecilere, çığın düştüğü sırada duydukları gürültüye uyandıklarını söyledi.

Çığın araçları, park ettikleri yerden sürükleyerek sıkıştırdığını anlatan Kozan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar sağ olsunlar yardım ediyor. AFAD buradaydı. Zor durumdayız. Öğretmenevinde kalan arkadaşlar gelip yardım ediyor ama bireysel çalışmayla çıkarılacak gibi değil. Büyük bir çığ yaşadık. Hasar da büyük. İnşallah ikinci bir çığı yaşamayız çünkü böyle bir durum söz konusuymuş. Biz de bir an evvel buradan uzaklaşacağız. 7 araç birbirine girmiş. Çok şükür ölen ya da yaralanan olmadı."

- Araçlar çıkarıldı

Havanın aydınlanmasıyla bölgede çalışma yapan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, araç sahipleri ve vatandaşların yardımıyla 7 otomobili bulunduğu yerden çıkardı.

AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, AA muhabirine, öğretmenevinin arkasında bulunan yamaçtan gece çığ düştüğünü hatırlattı.

İhbar üzerine ekipleri bölgeye yönlendirdiklerini ifade eden Tunçtan, şöyle konuştu:

"Ekibimiz buraya geldiğinde büyük bir çığ afetinin meydana geldiğini gördü. Çok şükür can kaybımız yok. 7 araçta hasar meydana geldi. İkinci bir çığ riskinin olması ihtimaliyle insanları bölgeye sokmamaya çalıştık, sadece geçiş için yol açtık. Bugün de araçları kurtarmak için ekiplerimiz burada. Teknik olarak inceleme yapan arkadaşlarımız, ikinci bir çığ afetinin olmayacağı yönünde kanaat bildirdi. Biz de mahsur kalan 7 aracın kurtarılması için çalışma başlattık."

Araçlarında hasar oluşan vatandaşlara geçmiş olsun dileyen Tunçtan, vatandaşların çığ tehlikesine karşı dikkatli olmasını istedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitlisli kadınlar Selçuklu ve Osmanlı figürlerine hayat veriyorBitlisli kadınlar Selçuklu ve Osmanlı figürlerine hayat veriyor
Bursa ve Yalova'da kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmaları sürüyorBursa ve Yalova'da kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmaları sürüyor
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi:SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi:
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:21
Öğle
12:26
İkindi
15:45
Akşam
18:22
Yatsı
19:38
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay kesin konuştu: Kesinlikle kilo vereceksiniz!

Canan Karatay kesin konuştu: Kesinlikle kilo vereceksiniz!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Diz ağrısını azaltır ve doğal ağrı kesici olarak kullanılabilir!

Diz ağrısını azaltır ve doğal ağrı kesici olarak kullanılabilir!

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.