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GÜNCELLEME - Bolu'da durdurulan otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı

06.08.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan sürücü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bolu'da durdurulan otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilin yedek lastiğinde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolun batı gişelerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, yedek lastiğe gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Z.A. (32), emniyetteki işlemlerin ardından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticari" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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