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  4. GÜNCELLEME - Bolu'da eşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Bolu'da eşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

13.03.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Bolu'da karısını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'taki apartmanda dün tartıştığı eşi F.Ö'yü tabancayla bacağından yaraladığı öne sürülen M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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