GÜNCELLEME - Bolu'da eşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Bolu'da karısını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'taki apartmanda dün tartıştığı eşi F.Ö'yü tabancayla bacağından yaraladığı öne sürülen M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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