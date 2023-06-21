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Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 25 kişi taburcu edildi

21.06.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 25 kişinin tedavisi tamamlandı.

Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 25 kişi taburcu edildi

Kent merkezindeki bir restoranda yemek yiyen, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 25 kişi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere gitti.

Tedavileri tamamlanan 25 kişi taburcu edildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servise başvuran ve tedavileri tamamlanan 3 kişi, restoranda yedikleri tavuk dönerden sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine hastaneye geldiklerini söyledi.

Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince restorandaki yemekten incelenmek üzere numune alındı.


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