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  4. GÜNCELLEME - Bolu'da kavgada silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

GÜNCELLEME - Bolu'da kavgada silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

15.05.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAÇAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

Bolu'da çıkan kavgada tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Piroğlu köyü Tekkeler Mahallesi yakınlarında Sabahattin B. (37) ile aralarında husumet olduğu öne sürülen Sadık K. (56) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık K, yanındaki tabancayla Sabahattin B'ye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Komando Birliği ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Sabahattin B'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ormanlık alanda arama yapan jandarma ve komandolar, Sadık K'yi birkaç kilometre uzaklıkta tabancayla birlikte yakaladı.

Gözaltındaki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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