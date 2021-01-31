GÜNCELLEME - Bolu'da tırın devrilmesiyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu İstanbul yönü trafiğe açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde narenciye yüklü tırın devrilmesi sonucu trafiğe kapanan İstanbul istikametinde ulaşım normale döndü.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden İbrahim Çay idaresindeki 33 ALK 59 plakalı narenciye yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle Rüzgarlar köyü mevkisinde devrildi.
Tırın yan yatması sonucu İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, tırdaki limonlar yola döküldü.
Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, Yeniçağ gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Tır yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda yoldan kaldırılırken, Karayolları ekipleri güzergahta temizlik çalışması yaptı.
Polis ekipleri, daha sonra yolu trafiğe açtı.