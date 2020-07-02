YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. GÜNCELLEME - Bolu'da yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

GÜNCELLEME - Bolu'da yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

BOLU HABERLERİ  | 02.07.2020 20:41 | Son Güncelleme

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bolu'da yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman Elahmet (28), Kasım Hammud (27) ve Halid El Esmar (26) savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin bir firari şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Citroen'den temmuz ayı kampanyası

Citroen'den temmuz ayı kampanyası

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Vali Şıldak Bandırma’yı ziyaret etti

Vali Şıldak Bandırma’yı ziyaret etti

Kaymakam Açıkgöz ve eşi, İdlib’de 4 briket ev yaptıracak

Kaymakam Açıkgöz ve eşi, İdlib’de 4 briket ev yaptıracak

Bigadiç’te görme engelli vatandaş 31 yıldır gazete dağıtıyor

Bigadiç’te görme engelli vatandaş 31 yıldır gazete dağıtıyor

Bolu Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:22
Sabah
05:20
Öğle
13:03
İkindi
17:02
Akşam
20:36
Yatsı
22:25

Bolu Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Aylin Eczanesi
Merkez
Nane Limon Eczanesi
Merkez
Gerede Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Arasta projesinde çalışmalar yeniden başladı

Arasta projesinde çalışmalar yeniden başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.