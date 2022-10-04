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GÜNCELLEME - Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli adliyede

04.10.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da son dönemlerde meydana gelen yükseliş sonrası ani satış baskısıyla oluşan manipülatif olaya sebebiyet veren kişi ve kurumlarla ilgili SPK tarafından hazırlanan rapor kapsamında başlatılan soruşturmada, şüphelilerin "işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçunu işledikleri tespit edildi - SPK uzmanlarınca yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelilerin realize karlarının 2,5 milyar lira olduğu değerlendirildi DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde, borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürerken, soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde işlemleri sürüyor.

- Grup hesaplarından gerçekleştirilen işlem hacmi yaklaşık 30 milyar lira

Borsa İstanbul'da son dönemlerde meydana gelen yükseliş sonrası ani satış baskısıyla oluşan manipülatif olaya sebebiyet veren kişi ve kurumlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan rapor üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin özellikle Borsa İstanbul'da Banka Endeksini oluşturan bankacılık sektörü paylarında ve bu paylara ait vadeli işlem piyasalarında yoğun işlem yaptıkları belirlendi.

Üç aylık dönemde BIST Banka Endeksi paylarında ve bu payların dayanak varlık olduğu vadeli işlem sözleşmelerinde, grup hesaplarından gerçekleştirilen işlem hacimlerinin yaklaşık 30 milyar lira olduğu, fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılıklı işlemler yaparak oluşan pay piyasasının yapay haline getirildiği tespit edildi.

Yaptıkları işlemlerle bankacılık sektörü paylarına yüksek talep olduğu izlenimini veren şüphelilerin, yoğun ve sürekli alım satım işlemleriyle piyasada hakimiyet kurarak pay fiyatların belirlenmesinde etkin hareketlerde bulunuldukları anlaşıldı.

Banka paylarında yükseliş olacağı beklentisi ve algısını oluşturan şüphelilerin, pay piyasasında paralel yapılan alımlarla ayni payların spot piyasa değerlerinin suni bir biçimde anılarak, yalancılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisini verdikleri belirlendi.

- Şüpheliler yaklaşık 5 milyar lira kar, 1 milyar lira da zarar etti

Bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine yol açan şüphelilerin, eylemlerini organize bir şekilde gerçekleştirdikleri tespit edilirken, ilgili paylar ve paylara ait vadeli işlem sözleşmelerinin büyük çoğunluğunun zanlıların mülkiyetinde olduğu anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında, zanlıların organize ve örgütlü olarak 6362 Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde tanımlanan "işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçunu işlediklerini değerlendirdi.

SPK uzmanlarınca yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin realize karlarının 2,5 milyar lira, elde edilen toplam karın ise yaklaşık 5 milyar lira olduğunu belirlenirken, fakat piyasada yaşanan sert düşüşler nedeniyle yaklaşık 1 milyar lira zarar oluştuğu değerlendirildi.

- Mali Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon yapmıştı

Borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı. Firari 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

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