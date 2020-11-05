YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. GÜNCELLEME - Boşandığı eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

GÜNCELLEME - Boşandığı eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.11.2020 20:49 | Son Güncelleme

MAĞDUR KADININ AÇIKLAMALARI EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de eski eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eski eşi Sibel A'yı ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Onur D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sibel A, eski eşi Onur D. tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia ederek sosyal medyadan yardım istemiş, şüpheli dün polis tarafından yakalanmıştı.

- "Evlendikten 2 ay sonra şiddet görmeye başladım"

Sibel A, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlendikten 2 ay sonra eşinden şiddet görmeye başladığını, hamilelik sürecinde bile fiziki şiddet gördüğünü iddia etti.

Yaşadığı şiddetle ilgili hastane raporlarının olduğunu anlatan Sibel A, boşandığı eşinin çeşitli suçlar nedeniyle 2,5 yıl cezaevinde yattığını anlattı.

Evliliklerinin 5 yıl sürdüğünü belirten Sibel A, Onur D'nin cezaevinden çıktıktan sonra da kendisine sık sık şiddet uyguladığını öne sürerek şu iddialarda bulundu:

"Ayağı ile bana vurdu ve elmacık kemiğimi kırdı. Karakola gidip şikayetçi ve davacı oldum. Hastaneden bana acil ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ameliyat oldum, zorlu bir süreçti. Daha sonra boşanma davası açtım. Boşandık ama kabullenemedi. Sosyal medyada paylaştığım, yüzümün kanlı olduğu fotoğraf boşandıktan sonraya ait. Ölüm tehditleri ilk defa olmadı. Sürekli ölümle tehdit etti.”

Sibel A, eski eşinin kendisinin şikayetlerinin ardından gözaltına alındığını belirterek "Daha önce oğlum için 6 ay, benim için 3 ay uzaklaştırma kararı verildi. Serbest bırakıldığı için tedirginim, korkuyorum. Belki de bu sefer yapacağı işi sessizce yapacak. Tutuklanması için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Gedik Piliç’ten uluslararası standartlarda gıda güvencesi
Gedik Piliç’ten uluslararası standartlarda gıda güvencesi
İzol’dan Biden uyarısı
İzol’dan Biden uyarısı

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
07:02
Öğle
12:27
İkindi
15:15
Akşam
17:41
Yatsı
18:59

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Altındiş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Güneş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Miraç Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.