GÜNCELLEME - Boşandığı eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

"Ayağı ile bana vurdu ve elmacık kemiğimi kırdı. Karakola gidip şikayetçi ve davacı oldum. Hastaneden bana acil ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ameliyat oldum, zorlu bir süreçti. Daha sonra boşanma davası açtım. Boşandık ama kabullenemedi. Sosyal medyada paylaştığım, yüzümün kanlı olduğu fotoğraf boşandıktan sonraya ait. Ölüm tehditleri ilk defa olmadı. Sürekli ölümle tehdit etti.”

Sibel A, eski eşinin kendisinin şikayetlerinin ardından gözaltına alındığını belirterek "Daha önce oğlum için 6 ay, benim için 3 ay uzaklaştırma kararı verildi. Serbest bırakıldığı için tedirginim, korkuyorum. Belki de bu sefer yapacağı işi sessizce yapacak. Tutuklanması için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

