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  4. GÜNCELLEME- Boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddia edilen sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

GÜNCELLEME- Boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddia edilen sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

03.02.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanık Mithat Topal, Beyoğlu'nda gözaltına alındı SANIĞIN YAKALANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Şişli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal'ı kaçırdığı iddiasıyla yargılandığı davada tahliye edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Mithat Topal gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesinde önceki gün yapılan duruşmada, sanıklar Mithat Topal ve Maksut Yıldız hakkında verilen tahliye kararına, başsavcılığın yaptığı itiraz karara bağlandı.

İtirazı değerlendiren İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışması sonucu Mithat Topal, Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi üzerinde yakalandı.

Topal, gerekli işlemlerin yapılması için Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

- Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve olayın gerçekleştiği yer nedeniyle Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, sanık Mithat Topal'ın evli olduğu mağdurun 7 Eylül 2021'de ailesiyle yaşadığı Şişli'deki adresine gittiği, zorla taksiye bindirdiği mağdurun hafif şekilde yaralandığı, araç içinde de diğer sanıklar Maksut Yıldız ve Rahim Maral'ın olduğu belirtildi.

Sanık Topal'ın, mağduru ilk olarak Tarlabaşı civarında bir eve, sonrasında da Gaziosmanpaşa'da bir adrese götürdüğü bilgisine yer verilen iddianamede, mağdurun zorla tutulduğu aktarıldı.

İddianamede, üç sanığın "birden fazla kişiyle cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan dörder yıldan on dörder yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

- Tahliye kararına itiraz

Olaya ilişkin Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen duruşmada sanıklar, müşteki ve tanıklar üzerinde baskı yapma girişiminde bulunacaklarına dair dosyaya yansıyan ve kuvvetli şüphe uyandıran herhangi bir davranışlarının bulunmaması gerekçesiyle tahliye edilmişlerdi.

Bunun üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıkların tahliyesine itiraz edilmişti.

Başsavcılığın açıklamasında, eşine karşı benzer eylemlerde bulunmasının önüne geçilmesi için İstanbul 13. Aile Mahkemesince 2 Aralık 2021'de sanık hakkında 3 ay süreyle elektronik kelepçe uygulanmasına karar verildiği, cezaevinden çıkar çıkmaz da Mithat Topal'a elektronik kelepçe takıldığı belirtilmişti.

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