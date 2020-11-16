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GÜNCELLEME - Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp kayınpederini öldüren zanlı yakalandı

BİLECİK HABERLERİ  | 16.11.2020 14:35 | Son Güncelleme

YARALININ HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

BİLECİK (AA) - Bilecik'te pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşini yaralayıp kayınpederini öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, O.A. boşanma davası süren eşi C.A. ve kayınpederi Abdullah D. ile başka bir dava için gittikleri Bilecik Adliyesi önünde karşılaştı.

Burada taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A, aracında bulunan pompalı tüfeği alarak C.A. ve Abdullah D'ye ateş etti.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abdullah D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan O.A'yı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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