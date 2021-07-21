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GÜNCELLEME - Bozcaada'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

21.07.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAYIP KİŞİNİN BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bozcaada'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde önceki gün balık avlamak amacıyla denize giren ve bir süre sonra kaybolan kişinin cesedi, karaya vurmuş halde bulundu.

Ailesiyle pazartesi akşam saatlerinde geldiği Çayır mevkisinde zıpkınla balık avlamak için girdiği sudan çıkmayan Emin Atik Meral (54) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD ve UMKE ekiplerinin de katıldığı çalışmalara karadan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denizden de sahil güvenlik unsurları destek verdi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek üzere Bozcaada'ya giderek ekiplerden bilgi aldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bozcaada Jandarma Komutanlığı, İl AFAD Müdürlüğü, Bozcaada Belediyesi ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ve UMKE’nin yer aldığı arama çalışmalarında Meral’in cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil güvenlik ekiplerince Polente Burnu mevkisinde karaya vurmuş halde bulunan ceset, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi morguna götürüldü.

- Olay

Emin Atik Meral, 19 Temmuz Pazartesi akşam ailesiyle balık avlamak için Çayır mevkisine gelip suya girmiş, uzun süre sudan çıkmaması üzerine, sahil güvenlik ekiplerinin de desteğiyle kara ve denizden arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Bozcaada'da denizde kaybolan kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor

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