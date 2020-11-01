GÜNCELLEME - Burdur'da 4 köy karantinaya alındı

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 köy karantinaya alındı.

Merkeze bağlı Karaçal, Kozluca ve Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyü ile Yeşilova ilçesinde bağlı Büyükyaka köylerinde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.

İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köylerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekiplerince köylerde önlem alındı, köylerin giriş ve çıkışları demir bariyerler ve toprakla kapatıldı.

