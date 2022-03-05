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GÜNCELLEME - Burdur'da bıçaklı kavgada 2 kişi öldü

05.03.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağır yaralı Mehmet D. hastanede yaşamını yitirdi YARALININ ÖLDÜĞÜ EKLENDİ

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişi öldü.

Alaattin Mahallesi'nde, aralarında husumet olan 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak A. (31) ile Mehmet D. (22), Toprak T. tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan Burak A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Mehmet D. ise ameliyata alındı.

Haberi alarak hastaneye gelen, bıçaklanan kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Bir süre sonra Burak A'nın kayınbiraderi olduğu öğrenilen Mehmet D. ise hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Toprak T. polis ekiplerince yakalandı. Zanlının Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

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