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GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BURDUR HABERLERİ  | 26.07.2020 18:52 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı" BAKANIN AÇIKLAMASI, EKİP SAYISI VE YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

İlçeye bağlı Dutalan köyündeki Kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ve Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre illerden gelen 1 uçak, 3 helikopter, 4 müdahale aracı, 33 arazöz, 3 dozer, 10 hizmet aracı, 3 belediye itfaiye aracı ve 150 personelle müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alındığı bölgede, soğutma çalışmasının devam ettiği kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından yangınla ilgili, "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı." açıklamasını yaptı.

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