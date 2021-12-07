GÜNCELLEME - Burdur'da trenin çarptığı kadın öldü

Burdur'da yük treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Menderes Mahallesi'ndeki demir yolu hattından karşıya geçmeye çalışan Serpil Erçömek'e (33) yük treni çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Makinist ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan Erçömek'in sabah erken saatte çocuğunu okula bıraktıktan sonra demir yolundan karşıya geçtiği öğrenildi.

Eşinden boşandığı ve 2 çocuğuyla yaşadığı belirtilen Erçömek'in çocuklarının geçici olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığı bildirildi.

- "Asansörlü üst geçit istiyoruz"

Menderes Mahallesi Muhtarı Kadir Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, demir yolunun yerleşim yeri arasında kaldığından tehlike oluşturduğunu söyledi.

Yola üst geçit yapılmasını veya hattın yerleşim yerinin dışına çıkarılmasını talep ettiklerini belirten Yalçın, isteklerini yetkililere defalarca bildirdiklerini kaydetti.

Her yıl ölümlü kaza olduğunu anlatan Yalçın, "Konuya biz duyarsız kalmadık ancak burada çocuklar öksüz kalıyor." dedi.

Şirinevler Muhtarı Ahmet Emre de yola asansörlü üst geçit yapılmasını talep ederek, "Canlar yanıyor, insanlar ölüyor. Yetkililere sesleniyorum bir an önce bu üst geçidin yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

