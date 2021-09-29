GÜNCELLEME - Bursa'da alacak tahsil etme bahanesiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Bursa'da bir kişiyi inşaat firmasından alacağı olan 65 bin liranın tahsil edileceği bahanesiyle 3 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, mağdur Dursun Sezer'in şikayeti üzerine yakalanan R.G'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Osmangazi ilçesinde yaşayan Dursun Sezer, 2 yıl önce bir inşaat firmasından daire satın almış, firmanın inşaatı tamamlamaması üzerine savcılığa şikayette bulunan Sezer'e, firma tarafından 65 bin lira ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Sezer'i 15 Eylül'de cep telefonundan arayıp kendisini "Rıfat" olarak tanıtan kişi, söz konusu firmanın vekili olduğunu, 65 bin liranın bir banka şubesine yatırılacağını söylemiş, ondan kendisine verilmesi için 3 bin lira olan banka masrafını karşılamasını istemişti.

Bir bankanın ATM'sinden 3 bin lira çeken Sezer bu parayı zanlıya vermiş, şüpheli daha sonra olay yerinden uzaklaşmıştı. Sezer ise dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurmuştu.

