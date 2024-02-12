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Bursa'da aracın patlayan lastiğini değiştiren kişilere çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

AA AA
12.02.2024 08:29 | Son Güncelleme:
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Bursa'da tekerleğini değiştirmek için sağ şeritte araçtan inen kişilere çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Bursa'da aracın patlayan lastiğini değiştiren kişilere çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 CRK 46 plakalı otomobilin lastiği, İstanbul Yolu Caddesi Ovaakça Mahallesi civarında patladı.

Araçtaki 3 kişi otomobili sağ şeride çekip yola reflektör koyarak tekerleği tamir etmeye çalıştı.

Bu sırada İbrahim Ü. idaresindeki 16 APE 719 plakalı otomobil, sağ şeritte bekleyenlere ve araçlarına çarptı.

Kazada Emir Faruk Ağa (25), Sinan Atahan ve Serhat Kaplan yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Emir Faruk Ağa'nın hayatını kaybettiğini belirledi, diğer yaralılar ise Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İbrahim Ü'nün alkollü olduğu öne sürüldü.

Emir Faruk Ağa'nın cenazesi, Gemlik ilçesi Fevziye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen İbrahim Ü'nün 2.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İbrahim Ü. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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