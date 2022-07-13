GÜNCELLEME - Bursa'da denizde atına idman yaptıran apranti boğuldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde atına denizde idman yaptıran 18 yaşındaki apranti Uğurcan Demirbaş, boğuldu.

Esence Mahallesi Eşkel sahilinde atıyla denize giren Uğurcan Demirbaş, derinliğin fazla olduğu bölümde çırpınmaya başladı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan Demirbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Aprantinin naaşı, Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Uğurcan Demirbaş'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Ardahan'a gönderileceği öğrenildi.

- TJK, başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), meydana gelen üzücü hadise nedeniyle internet sitesinden başsağlığı mesajı yayımladı.

"Sahalarımızın genç aprantilerinden Uğurcan Demirbaş'ın, Bursa'da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2004 yılında Ardahan'da doğan Demirbaş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nden 2020 yılında mezun oldu. İlk yarışına 27 Kasım 2020'de Bursa Osmangazi Hipodromu'nda katılan ve toplam 85 yarışta at binen Uğurcan Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 13 Haziran 2022'de 'Kademova' isimli safkanla elde etmişti. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz."

Bursa Adli Tıp Kurumu önünde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Jokeyler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bozan Baydan ise olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Acı haberin jokey camiasında büyük üzüntüyle karşılandığını anlatan Baydan, "Uğurcan kardeşimiz, eğitim merkezinden mezun olduktan sonra Bursa'ya gelmişti. Çok çalışkan ve başarıya susamış bir çocuktu. Önü açık, parlak bir aprantiydi. Kısmeti buraya kadarmış. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

