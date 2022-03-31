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GÜNCELLEME - Bursa'da havaya ateş açan iki kişi serbest bırakıldı

31.03.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahla havaya ateş açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı.

İlçede yan yana dizilen 3 kişinin tabancalarla ateş açmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis tarafından çalışma başlatıldı.

Bu görüntüyü ve bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alanyurt Yeni Mahalle'de yaşanan olaydaki kişilerin kimliklerini belirledi.

Gözaltına alınan Can K. (21) ve Serhat A. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılık sorgularının ardından salıverildi.

Olaya karışan diğer kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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